Глава МЗС Литви: в ЄС не залишилося тих, хто сумнівається в санкціях проти Лукашенко

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що в Євросоюзі не залишилося країн, які б сумнівалися в необхідності запровадити санкції проти самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Був певний спір, чи вносити його, або не вносити, то зараз сумнівів не залишилося. Оскільки рішення слід приймати одноголосно, навіть коли було мало тих, хто був проти, ми не могли його прийняти. Зараз цього немає", - сказав Лінкявічюс.

У понеділок Рада ЄС принципово схвалив розширення списку санкцій відносно білоруського режиму, щоб внести туди Лукашенко.

"Зараз технічно доведеться виконати певну роботу по доповненню списку осіб, що потрапляють під санкції в Білорусі. Оскільки було 40, але не було Лукашенка, і зараз за угодою сторін він повинен бути в цьому списку. Ще додаткові посадові особи будуть внесені. В принципі була домовленість ввести санкції і в зв'язку з історією Навального. Як це буде виглядати конкретно, поки рано говорити, але принципова домовленість є", - сказав Лінкявічюс.

Він підкреслив, що останні масові затримання учасників протесту в Білорусі не дозволяють говорити про те, що ситуація вирішується і змінюється на краще.

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