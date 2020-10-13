Глава МИД Литвы: в ЕС не осталось сомневающихся по санкциям Лукашенко

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что в Евросоюзе не осталось стран, которые бы сомневались в необходимости ввести санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Был определенный спор, вносить ли его, или не вносить, то сейчас сомнений не осталось. Поскольку решение следует принимать единогласно, даже когда было мало выступающих против, мы не могли его принять. Сейчас этого нет", – сказал Линкявичюс.

В понедельник Совет ЕС принципиально одобрил расширение списка санкций в отношении белорусского режима, чтобы внести туда Лукашенко.

"Сейчас технически придется выполнить определенную работу по дополнению списка лиц, попадающих под санкции в Беларуси. Поскольку было 40, но не было Лукашенко, и сейчас по соглашению сторон он должен быть в этом списке. Еще дополнительные должностные лица будут внесены. В принципе была договоренность ввести санкции и в связи с историей Навального. Как это будет выглядеть конкретно, пока рано говорить, но принципиальная договоренность есть", – сказал Линкявичюс.

Он подчеркнул, что последние массовые задержания протестующих в Беларуси не позволяют говорить о том, что ситуация решается и меняется к лучшему.

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