NYT назвала имена россиян, которых ЕС накажет за отравление Навального

Евросоюз готовится ввести финансовые санкции против 6 российских чиновников из министерства обороны, ФСБ и администрации президента РФ из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщает "Европейская правда", имена россиян с санкционного списка узнало американское издание The New York Times.

Лица, чьи активы в ЕС будут заморожены, а въезд запрещен, как считается, были прямо ознакомлены с информацией об отравлении или были вовлечены в планирование спецоперации, заявили изданию в среду три должностных лица ЕС на условиях анонимности.

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По данным газеты, под санкции попадут директор ФСБ Александр Бортников, первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, уполномоченный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и два заместителя главы Минобороны, Алексей Криворучко и Павел Попов.

Напомним, в среду комитет постоянных представителей ЕС одобрил санкции против 6 физических лиц и 1 компании в связи с отравлением Навального. Официальный список имен в ЕС еще не публиковали.

Министры иностранных дел стран ЕС достигли политической договоренности по поводу санкций в связи с отравлением Навального в понедельник, 12 октября.