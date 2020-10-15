Европарламент опять не соберется в Страсбурге из-за пандемии

Европейский парламент, вопреки ожиданиям, опять не проведет заседание в Страсбурге из-за сложной ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщил глава Европарламента Давид Сассоли, пишет "Европейская правда".

"С сожалением объявляю, что пленарное заседание на следующей неделе в Страсбурге не произойдет, оно пройдет удаленно. Ситуация во Франции и Бельгии очень серьезная, поездки туда не рекомендуются", - написал Сассоли в своем официальном Twitter-канале.

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Все заседания Европарламента в Страсбурге были отменены с февраля, в том числе в сентябре и в первую неделю октября из-за того, что бельгийские власти объявили регион красной зоной.

Ожидалось, что парламент в конце соберется в Страсбурге на следующей неделе, но эти надежды не оправдались.

Отмена сессии в Страсбурге в начале октября возмутило президента Франции Эммануэля Макрона и его правительство, защищает город как официальную штаб-квартиру Европейского парламента.