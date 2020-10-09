Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Великі міста у Франції закривають бари і ресторани через коронавірусну загрозу

У США зірвали плани викрадення губернаторки Демократичної партії

Британія погодила кредитні гарантії до 2,5 млрд фунтів для торгівлі з Україною

Трамп відмовився від віртуальних дебатів з Байденом






Європарламент планує вперше з лютого провести засідання у Страсбурзі

П'ятниця, 9 жовтня 2020, 09:05

У Європарламенті планують повернути засідання до Страсбурга в жовтні на тлі зниження випадків коронавірусу у цьому ельзаські місті. 

Про плани стало відомо виданню Politico від двох високопоставлених чиновників парламенту, повідомляє "Європейська правда".

За їх інформацією, голова парламенту Давід Сассолі незабаром оголосить, що проведення зібрань у Страсбурзі відновиться 19 жовтня. 

Читайте також
Європарламент не відновить засідання у Страсбурзі: місто стало "червоною зоною"

"Рівень зараження знизився, тому для нас немає перешкод, щоб повернутися", сказав один з високопоставлених чиновників. 

Сесія відбуватиметься з обмеженнями - на кожного депутата Європарламенту буде дозволений тільки один помічник. .

Всі засідання Європарламенту в Страсбурзі були скасовані з лютого, в тому числі у вересні і в перший тиждень жовтня через те, що бельгійська влада оголосила регіон червоною зоною. 

Скасування сесії у Страсбурзі на початку жовтня обурило президента Франції Еммануеля Макрона і його уряд, який захищає місто як офіційну штаб-квартиру Європейського парламенту.

Президент Європарламенту Сассолі заявив у четвер, що він пішов на самоізоляцію після контакту з одним зі своїх співробітників, який заразився коронавірусом.



Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Європарламент Коронавірус
powered by lun.ua