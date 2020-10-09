Європарламент планує вперше з лютого провести засідання у Страсбурзі

У Європарламенті планують повернути засідання до Страсбурга в жовтні на тлі зниження випадків коронавірусу у цьому ельзаські місті.

Про плани стало відомо виданню Politico від двох високопоставлених чиновників парламенту, повідомляє "Європейська правда".

За їх інформацією, голова парламенту Давід Сассолі незабаром оголосить, що проведення зібрань у Страсбурзі відновиться 19 жовтня.

"Рівень зараження знизився, тому для нас немає перешкод, щоб повернутися", сказав один з високопоставлених чиновників.

Сесія відбуватиметься з обмеженнями - на кожного депутата Європарламенту буде дозволений тільки один помічник. .

Всі засідання Європарламенту в Страсбурзі були скасовані з лютого, в тому числі у вересні і в перший тиждень жовтня через те, що бельгійська влада оголосила регіон червоною зоною.

Скасування сесії у Страсбурзі на початку жовтня обурило президента Франції Еммануеля Макрона і його уряд, який захищає місто як офіційну штаб-квартиру Європейського парламенту.

Президент Європарламенту Сассолі заявив у четвер, що він пішов на самоізоляцію після контакту з одним зі своїх співробітників, який заразився коронавірусом.





