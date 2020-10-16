Суд Берліна скасував комендантську годину для барів і ресторанів

Адміністративний суд Берліна скасував нічну комендантську годину для барів і ресторанів у німецькій столиці, яку місцева влада оголосила через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

Комендантська година в Берліні набула чинності тільки минулих вихідних, тепер же адміністративний суд її скасував.

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Суд задовольнив термінове прохання одинадцяти берлінських рестораторів й вирок наразі стосується тільки їхніх закладів.

Водночас заборона на подачу алкоголю продовжить діяти з 23:00 до 6:00. Вона не була пов'язано з комендантською годиною і не була оскаржена у клопотанні рестораторів, пояснив суд.

Сенат Берліна раніше схвалив постанову про заборону на відвідування ресторанів, барів, клубів та інших закладів міста з 23:00 до 06:00 на тлі зростання захворюваності коронавірусом.

Берлінські бари і ресторани розкритикували цей захід як невідповідний. На їхню думку, через заборону молоді люди будуть збиратись в інших місцях, де жодні санітарно-гігієнічні правила не застосовуються.