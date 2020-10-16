Суд Берлина отменил комендантский час для баров и ресторанов

Административный суд Берлина отменил ночной комендантский час для баров и ресторанов в немецкой столице, который местные власти объявили из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

Комендантский час в Берлине вступил в силу только в минувшие выходные, теперь же административный суд его отменил.

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Суд удовлетворил срочную просьбу одиннадцати берлинских рестораторов и приговор пока касается только их заведений.

В то же время запрет на подачу алкоголя продолжит действовать с 23:00 до 6:00. Он не был связан с комендантским часом и не был обжалован в ходатайстве рестораторов, пояснил суд.

Сенат Берлина раньше принял постановление о запрете на посещение ресторанов, баров, клубов и других заведений города с 23:00 до 06:00 на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

Берлинские бары и рестораны раскритиковали это мероприятие как нарушение. По их мнению, из-за запрета молодые люди будут собираться в других местах, где никакие санитарно-гигиенические правила не применяются.