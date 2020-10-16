Очный саммит лидеров ЕС в Берлине отменяют из-за коронавируса

Очный саммит лидеров ЕС, который должен был состояться в Берлине в ноябре, не состоится в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.

Как сообщает Associated Press, об этом объявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель после встречи лидеров ЕС в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

На саммите 16 ноября в Берлине лидеры 27 стран-членов должны были обсуждать политику блока по Китаю.

"Нам придется отказаться от встречи, потому что, по моему мнению, это важно для уменьшения контактов", - цитирует ее агентство.

Напомним, на последней встрече лидеров ЕС 15-16 октября Польшу представлял премьер Чехии - из-за самоизоляции премьера Польши Матеуша Моравецкого.

15 октября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен покинула саммит и самоизолировалась после того, как коронавирус подтвердили у сотрудника ее офиса. На следующий день так само поступила премьер Финляндии.

Как сообщалось ранее, сегодня в Германии впервые с начала эпидемии зарегистрировано более 7000 новых заражений коронавирусом, в соседней Франции - рекордные 30 000.