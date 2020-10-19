В Праге полиция разогнала антикарантинную акцию с 2000 участниками

В столице Чехии 18 октября полиция разогнала акцию протеста против ограничений, введенных правительством для сдерживания эпидемии, при этом задержали более 100 человек.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Radio Prague International и IDNES.

Организаторы анонсировали акцию на Староместской площади в Праге в воскресенье, 18 октября, как протест против "сбивающих с толку" коронавирусных ограничений и уверяли, что меры безопасности при этом будут соблюдаться.

По словам руководителя полиции Праги Томаша Лерха, на площади собрались около 2000 человек, из которых около 400 - радикальные футбольные фанаты, тогда как мероприятия с участием более 500 человек запрещены.

Кроме того, люди в основном игнорировали требования о масках и дистанцию. По этой причине в мэрии Праги решили немедленно прекратить мероприятие - через полтора часа после начала протеста.

Когда люди не захотели расходиться, полиция применила водометы и слезоточивый газ. В ответ некоторые митингующие попытались прорваться через кордон полиции и бросали петарды.

Фото: IDNES

По сообщениям СМИ, в итоге получили травмы около 20 человек, среди которых и правоохранители. Четырех полицейских госпитализировали.

Во время разгона и столкновений полиция задержала более 100 человек.

Премьер страны Андрей Бабиш выразил удивление поведением участников акции, значительную часть которых составляли болельщики, отметив, что правительство выделило для всех спортивных клубов около 500 млн крон для преодоления кризиса, обусловленного эпидемией коронавируса. Он призвал граждан придерживаться существующих правил, чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации.

Спикер президента Милоша Земана сообщил, что глава государства также осуждает поведение участников акции, которые нарушали меры безопасности, и одобряет вмешательство полиции.

В среду правительство должно оценить эффект ограничительных мер, одобренных на прошлой неделе, и при необходимости усилить карантин.

По количеству больных душу населения Чехия - среди первых в Европе. 16 октября в стране, население которой составляет около 10,7 млн человек, зарегистрировали более 11 000 заражений - новый рекорд с начала эпидемии.





