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Франція планує масову висилку ймовірних екстремістів через убивство вчителя - ЗМІ

Понеділок, 19 жовтня 2020, 10:23

Франція готується вислати 231 іноземця, яких уряд підозрює в екстремістських релігійних переконаннях.

Про це агентству Reuters повідомило джерело в профспілці поліції в неділю, пише "Європейська правда".

Про це стало відомо через два дні після того, як ісламіст, народжений в Росії, обезголовив вчителя, який показував на уроці карикатури на пророка Мухаммеда.

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Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін попросив місцевих префектів розпорядитися про висилку на зустрічі в неділю вдень, заявляють джерела.

Із загального числа підозрюваних 180 осіб зараз перебувають у в'язниці, 51 людина має бути заарештована найближчим часом. 

За словами джерела, Дарманін також попросив служби свого міністерства уважніше вивчити запити людей, які бажають отримати статус біженця у Франції.

Франція визначає екстремістів як людей, які, будучи залучені в процес радикалізації, ймовірно, захочуть виїхати за кордон, щоб приєднатися до терористичних груп або взяти участь у терористичній діяльності. 

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Міністерство внутрішніх справ Франції, відповідальне за депортацію іноземців, поки не підтвердило цю інформацію. 

У п’ятницю 16 жовтня молодий чоловік обезголовив 47-річного Самюеля Паті, викладача історії в місцевому коледжі. 

Нападником був 18-річний чеченець, який народився в Москві. Він на законних підставах проживав у Франції як біженець. 

Французькі правоохоронці затримали 11 осіб, підозрюваних у причетності до вбивства вчителя. Більшість із них - найближче оточення нападника. 

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Франція тероризм
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