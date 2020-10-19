Франция планирует массовую высылку предполагаемых экстремистов из-за убийства учителя - СМИ
Франция готовится выслать 231 иностранца, которых правительство подозревает в экстремистских религиозных убеждениях.
Об этом агентству Reuters сообщил источник в профсоюзе полиции в воскресенье, пишет "Европейская правда".
Об этом стало известно через два дня после того, как исламист, родившийся в России, обезглавил учителя, который показывали на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда.
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин попросил местных префектов распорядиться о высылке на встрече в воскресенье днем, заявляют источники.
Из общего числа подозреваемых 180 человек сейчас находятся в тюрьме, 51 человек должен быть арестован в ближайшее время.
По словам источника, Дарманин также попросил службы своего министерства внимательнее изучить запросы людей, желающих получить статус беженца во Франции.
Франция определяет экстремистов как людей, которые, будучи вовлечены в процесс радикализации, вероятно, захотят выехать за границу, чтобы присоединиться к террористическим группам или принять участие в террористической деятельности.
Министерство внутренних дел Франции, ответственное за депортацию иностранцев, пока не подтвердило эту информацию.
В пятницу 16 октября молодой человек обезглавил 47-летнего Самюэля Пати, преподавателя истории в местном колледже.
Нападающим был 18-летний чеченец, родившийся в Москве. Он на законных основаниях проживал во Франции в качестве беженца.
Французские правоохранители задержали 11 человек, подозреваемых в причастности к убийству учителя. Большинство из них - ближайшее окружение нападающего.