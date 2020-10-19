Чоловікові не дали громадянство Німеччини за відмову потиснути руку жінці

У Німеччині суд виніс рішення, що чоловік-мусульманин, який відмовився потиснути руку жінці, не повинен отримувати громадянство країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Суд розглядав справу 40-річного ліванського лікаря, який відмовляється тиснути жінкам руки з релігійних причин.

Читайте також Прем'єр Нідерландів порадив утриматись від рукостискань і відразу потиснув руку

Адміністративний суд Баден-Вюртемберга (VGH) постановив у п’ятницю, що той, хто відмовляється від рукостискання через "фундаменталістську концепцію культури і цінностей", тому що вважає жінок "небезпекою сексуальної спокуси", таким чином відкидає "інтеграцію в умови життя у Німеччині".

Лікар подав заяву на отримання громадянства шляхом натуралізації в 2012 році. Для цього він підписав декларацію про лояльність до конституції Німеччини і проти екстремізму. Він успішно пройшов тест на натуралізацію з максимально можливою оцінкою.

Проте йому не надали громадянство, тому що він відмовився обмінятися рукостисканням з чиновницею при врученні свідоцтва про натуралізацію в 2015 році. Жінка відмовилася видати свідоцтво та відхилила його заявку.

Чоловік стверджував, що пообіцяв дружині не тиснути руку іншої жінки.

Читайте також Мусульманка виграла справу про дискримінацію через рукостискання у Швеції

Його клопотання проти рішення відхилили в Адміністративному суді Штутгарта, і він подав апеляцію в VGH. Після свого рішення в суботу суд заявив, що чоловік може подати апеляцію в Федеральний адміністративний суд у зв'язку з фундаментальною значущістю справи.

VGH описав рукостискання як звичайний невербальний ритуал вітання і прощання, що не залежать від статі учасників, додавши, що ця практика налічує сторіччя.

Суд встановив, що будь-хто, хто відмовляється потиснути руку за ознакою статі, порушує рівність, закріплену в конституції Німеччини.

Нагадаємо, у 2018 році швейцарське місто Лозанна заблокувало заявку мусульманської пари стати швейцарськими громадянами через їхню відмову тиснути руку представникам протилежної статі.