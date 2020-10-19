Мужчине не дали гражданство Германии за отказ пожать руку женщине

В Германии суд вынес решение, что мужчина-мусульманин, который отказался пожать руку женщине, не должен получать гражданство страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Суд рассматривал дело 40-летнего ливанского врача, который отказывается пожимать женщинам руки по религиозным причинам.

Читайте также Премьер Нидерландов посоветовал воздержаться от рукопожатий при коронавирусе и сразу пожал руку

Административный суд Баден-Вюртемберга (VGH) постановил в пятницу, что тот, кто отказывается от рукопожатия из-за "фундаменталистской концепции культуры и ценностей", потому что считает женщин "опасностью сексуального соблазна", таким образом отвергает "интеграцию в условия жизни в Германии".

Врач подал заявление на получение гражданства путем натурализации в 2012 году. Для этого он подписал декларацию о лояльности к конституции Германии и против экстремизма. Он успешно прошел тест на натурализацию с максимально возможной оценкой.

Однако ему не предоставили гражданство, потому что он отказался обменяться рукопожатием с чиновницей при вручении свидетельства о натурализации в 2015 году. Женщина отказалась выдать свидетельство и отклонила его заявку.

Мужчина утверждал, что пообещал жене не пожимать руку другой женщине.

Читайте также Мусульманка выиграла дело о дискриминации через рукопожатие в Швеции

Его ходатайство против решения отклонили в Административном суде Штутгарта, и он подал апелляцию в VGH. После своего решения в субботу суд заявил, что человек может подать апелляцию в Федеральный административный суд в связи с фундаментальной значимостью дела.

VGH описал рукопожатие как обычный невербальный ритуал приветствия и прощания, не зависящий от пола участников, добавив, что эта практика насчитывает столетия.

Суд установил, что любой, кто отказывается пожать руку по признаку пола, нарушает равенство, закрепленное в конституции Германии.

Напомним, в 2018 году швейцарский город Лозанна заблокировал заявку мусульманской пары стать швейцарскими гражданами за их отказ пожимать руку представителям противоположного пола.