Мужчине не дали гражданство Германии за отказ пожать руку женщине
В Германии суд вынес решение, что мужчина-мусульманин, который отказался пожать руку женщине, не должен получать гражданство страны.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.
Суд рассматривал дело 40-летнего ливанского врача, который отказывается пожимать женщинам руки по религиозным причинам.
Административный суд Баден-Вюртемберга (VGH) постановил в пятницу, что тот, кто отказывается от рукопожатия из-за "фундаменталистской концепции культуры и ценностей", потому что считает женщин "опасностью сексуального соблазна", таким образом отвергает "интеграцию в условия жизни в Германии".
Врач подал заявление на получение гражданства путем натурализации в 2012 году. Для этого он подписал декларацию о лояльности к конституции Германии и против экстремизма. Он успешно прошел тест на натурализацию с максимально возможной оценкой.
Однако ему не предоставили гражданство, потому что он отказался обменяться рукопожатием с чиновницей при вручении свидетельства о натурализации в 2015 году. Женщина отказалась выдать свидетельство и отклонила его заявку.
Мужчина утверждал, что пообещал жене не пожимать руку другой женщине.
Его ходатайство против решения отклонили в Административном суде Штутгарта, и он подал апелляцию в VGH. После своего решения в субботу суд заявил, что человек может подать апелляцию в Федеральный административный суд в связи с фундаментальной значимостью дела.
VGH описал рукопожатие как обычный невербальный ритуал приветствия и прощания, не зависящий от пола участников, добавив, что эта практика насчитывает столетия.
Суд установил, что любой, кто отказывается пожать руку по признаку пола, нарушает равенство, закрепленное в конституции Германии.
Напомним, в 2018 году швейцарский город Лозанна заблокировал заявку мусульманской пары стать швейцарскими гражданами за их отказ пожимать руку представителям противоположного пола.