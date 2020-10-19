Уэльс возвращает жесткий локдаун: все должны оставаться дома

Правительство британского Уэльса объявило о возвращении жесткого локдауна, по аналогии введенного в марте, при котором большинство предприятий будут закрыты, а людям следует оставаться дома.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Согласно решению, новые жесткие ограничения начнут действовать с 18:00 в пятницу и продлятся 17 дней.

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Меры включают закрытие второстепенных предприятий розничной торговли, отдыха и гостиничного бизнеса, ресторанов и баров.

Общественные центр и библиотеки, а также места отправления культа закрываются. Свадьбы и похороны разрешены.

Людям следует работать дома - за исключением работников критически важных сфер. Все встречи в помещениях и на открытом воздухе с людьми, с которыми не проживает лицо, запрещены.

Начальные школы снова откроются после половины периода, средние школы будут работать только для учеников седьмого и восьмого классов.

Первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд пояснил, что локдаун должен быть "резким и глубоким", чтобы иметь необходимое воздействие. "Все жители Уэльса должны будут оставаться дома. Все второстепенные предприятия придется закрыть", - сказал Дрейкфорд.

Глава уэльского правительства пояснил, что без этих мер система здравоохранения не сможет справиться с ситуацией и "погибнет еще больше людей".

Ранее власти Словении объявили эпидемию на всей территории страны, запретили передвижение между регионами и ввели комендантский час в ночное время.