Додон розраховує до Нового року отримати російську вакцину від коронавірусу
Президент Молдови Ігор Додон заявив, що його країна розраховує отримати доступ до російської вакцини від коронавірусу до кінця поточного року.
Про це він сказав у понеділок в онлайн-інтерв'ю ТАСС, пише "Європейська правда".
"Ми сподіваємося, що в найближчі місяці до Нового року ми отримаємо цю вакцину, для того щоб... ті, хто перебуває в першій лінії, де найвищий ступінь ризику, змогли добровільно вакцинуватися", - сказав він.
Раніше Додон заявляв, що готовий стати "першим з молдовських громадян", що протестує на собі російську вакцину.
У серпні стало відомо, що Білорусь хоче стати першою країною, яка закупить російську вакцину від коронавірусу.
Днями президент РФ Владімір Путін оголосив про реєстрацію другої російської вакцини "ЕпіВакКорона" і анонсував третю. Перша вакцина "Супутник V" вже надійшла в російські регіони.
Критики стверджують, що розробка російської вакцини була спеціально прискорена, аби забезпечити перемогу РФ в глобальній гонці.