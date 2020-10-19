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Додон розраховує до Нового року отримати російську вакцину від коронавірусу

Понеділок, 19 жовтня 2020, 16:32

Президент Молдови Ігор Додон заявив, що його країна розраховує отримати доступ до російської вакцини від коронавірусу до кінця поточного року. 

Про це він сказав у понеділок в онлайн-інтерв'ю ТАСС, пише "Європейська правда". 

"Ми сподіваємося, що в найближчі місяці до Нового року ми отримаємо цю вакцину, для того щоб... ті, хто перебуває в першій лінії, де найвищий ступінь ризику, змогли добровільно вакцинуватися", - сказав він.

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Раніше Додон заявляв, що готовий стати "першим з молдовських громадян", що протестує на собі російську вакцину. 

У серпні стало відомо, що Білорусь хоче стати першою країною, яка закупить російську вакцину від коронавірусу.

Днями президент РФ Владімір Путін оголосив про реєстрацію другої російської вакцини "ЕпіВакКорона" і анонсував третю. Перша вакцина "Супутник V" вже надійшла в російські регіони. 

Критики стверджують, що розробка російської вакцини була спеціально прискорена, аби забезпечити перемогу РФ в глобальній гонці.

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Молдова Коронавірус Росія
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