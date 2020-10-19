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Додон рассчитывает до Нового года получить российскую вакцину от коронавируса

Понедельник, 19 октября 2020, 16:32

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что его страна рассчитывает получить доступ к российской вакцине от коронавируса до конца текущего года.

Об этом он сказал в понедельник в онлайн-интервью ТАСС, пишет "Европейская правда".

"Мы надеемся, что в ближайшие месяцы до Нового года мы получим эту вакцину, для того чтобы... те, кто находится в первой линии, где высшая степень риска, смогли добровольно вакцинироваться", - сказал он.

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Ранее Додон заявлял, что готов стать "первым из молдовских граждан", кто протестирует на себе российскую вакцину.

В августе стало известно, что Беларусь хочет стать первой страной, которая закупит российскую вакцину от коронавируса.

На днях президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации второй российской вакцины "ЭпиВакКорона" и анонсировал третью. Первая вакцина "Спутник V" уже поступила в российские регионы.

Критики утверждают, что разработка российской вакцины была специально ускорена, чтобы обеспечить победу РФ в глобальной гонке.

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