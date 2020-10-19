ЄС закликав Раду гарантувати фінансування Суспільного

Представництво ЄС в Україні звернулось до Верховної Ради із закликом гарантувати Суспільному мовленню передбачене законом фінансування.

Відповідна заява опублікована у Twitter представництва у понеділок, повідомляє "Європейська правда".

У заяві відзначається, що Суспільне мовлення демонструє позитивні досягнення в об’єктивному інформуванні українців і відіграє ключову роль у боротьбі проти дезінформації, що є важливим під час COVID-19.

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"Євросоюз підтримує Суспільне і заохочує Верховну раду гарантувати мовнику передбачене законом фінансування", - сказано в заяві.

Нагадаємо, у березні представництво ЄС в Україні та низка окремих країн закликали забезпечити фінансування суспільного мовника на тлі пандемії. Тоді з’явилася інформація про наміри уряду переглянути видатки державного бюджету.

Кабмін представив у Раді проєкт держбюджету-2021, нардепи від різних фракцій та груп розкритикували документ, назвавши його, зокрема, "утопією" і "катастрофою" і заявили про необхідність доопрацювання.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що серед основних пріоритетів проєкту держбюджету-2021 - підвищення мінімальної зарплати, якісна освіта, доступна медицина, у тому числі 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацію.