Дружина президента Франції пішла на самоізоляцію через контакт із хворим на коронавірус

Дружина президента Франції Бріжит Макрон перейшла на самоізоляцію через контакт з людиною, у якої згодом виявили коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

"Бріжит Макрон 15 жовтня контактувала з людиною, у якої 19 жовтня виявлений позитивний результат на Covid-19, і у нього були симптоми хвороби. Відповідно до рекомендацій органів охорони здоров'я вона буде дотримуватися семиденного періоду ізоляції", - заявили в Єлисейському палаці.

Відзначається, що у 67-річної дружини французького лідера немає ніяких симптомів коронавірусу.

Нагадаємо, минулого тижня Франція оголосила про рекордні 30 тисяч нових випадків захворювання на COVID-19 за день.

У Франції знову введено чотиритижневий надзвичайний стан. З півночі суботи комендантська година почала діяти в Парижі і його околицях, а також у восьми інших мегаполісах.