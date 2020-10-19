Супруга президента Франции пошла на самоизоляцию из-за контакта с инфицированным

Супруга президента Франции Брижит Макрон отправилась на самоизоляцию из-за контакта с человеком, у которого впоследствии выявили коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

"Брижит Макрон 15 октября контактировала с человеком, у которого 19 октября обнаружен положительный результат на Covid-19, и у него были симптомы болезни. В соответствии с рекомендациями органов здравоохранения она будет соблюдать семидневный период изоляции", - заявили в Елисейском дворце.

Отмечается, что у 67-летней супруги французского лидера нет никаких симптомов коронавируса.

Напомним, на прошлой неделе Франция объявила о рекордных 30 тысячах новых случаев заболевания COVID-19 за день.

Во Франции вновь введено четырехнедельное чрезвычайное положение. С полуночи субботы комендантский час начат действовать в Париже и его окрестностях, а также в восьми других мегаполисах.

Кроме Парижа и Парижского региона под новые ограничения подпадают Гренобль, Лилль, Лион, Марсель, Монпелье, Руан, Сент-Этьен и Тулуза.