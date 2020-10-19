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Зеленський призначив посла України у Фінляндії

Понеділок, 19 жовтня 2020, 20:33

Президент України Володимир Зеленський призначив Ольгу Діброву надзвичайним і повноважним послом України в Фінляндії.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний указ розміщений на сайті глави держави.

"Призначити Діброву Ольгу Олександрівну Надзвичайним і Повноважним Послом України у Фінляндській Республіці", - йдеться у тексті указу.

Діброва раніше займала посаду директора Департаменту державного протоколу Міністерства закордонних справ України.

Зазначимо, що попередній посол Андрій Олефіров був звільнений ще у травні 2019 року тодішнім президентом Петром Порошенком.

У Міністерстві закордонних справ пізніше пояснили, що Порошенко прийняв відставку посла у зв’язку з травмою дипломата.

Нагадаємо, наприкінці вересня Зеленський призначив послом в Італії Ярослава Мельника.

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Фінляндія
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