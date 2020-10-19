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Зеленский назначил посла Украины в Финляндии

Понедельник, 19 октября 2020, 20:33

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Диброву чрезвычайным и полномочным послом Украины в Финляндии.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

"Назначить Диброву Ольгу Александровну Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Финляндской Республике", - говорится в тексте указа.

Диброва ранее занимала должность директора Департамента государственного протокола Министерства иностранных дел Украины.

Отметим, что предыдущий посол Андрей Олефиров был уволен еще в мае 2019 года тогдашним президентом Петром Порошенко.

В Министерстве иностранных дел позже объяснили, что Порошенко принял отставку посла в связи с травмой дипломата.

Напомним, в конце сентября Зеленский назначил послом в Италии Ярослава Мельника.

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