Канада виділить ще 4,3 млн канадських доларів на безпеку та оборону України

Уряд Канади виділить додаткові 4,3 млн канадських доларів на підтримку сектору безпеки та оборони України.

Про це повідомили у пресслужбі міністерства закордонних справ України за результатами розмови міністра Дмитра Кулеби з його канадським колегою Франсуа-Філіпом Шампанем, передає "Європейська правда".

Співрозмовники відзначили "взірцеву взаємодію" України та Канади у сфері безпеки.

Кулеба подякував за активну участь канадських військовослужбовців в операції Unifier та важливий внесок Збройних Сил Канади у зміцнення безпеки Української держави у взаємодії зі ЗСУ.

"Франсуа-Філіп Шампань повідомив про рішення канадського уряду виділити додаткові 4,3 млн канадських доларів на підтримку сектору безпеки та оборони України", - йдеться у повідомленні.

Канада відправляє групу з близько 200 військових в Україну кожні пів року. Їхній мандат розрахований до кінця березня 2022 року.

Канадські військові навчають українських колег за 5 напрямками підготовки: тактика малих груп та снайперська підготовка, розмінування, військова поліція, польова медицина та логістика.