Канада выделит еще 4,3 млн канадских долларов на безопасность и оборону Украины

Правительство Канады выделит дополнительные 4,3 млн канадских долларов на поддержку сектора безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины по результатам разговора министра Дмитрия Кулебы с его канадским коллегой Франсуа-Филиппом Шампанем, передает "Европейская правда".

Собеседники отметили "образцовое взаимодействие" Украины и Канады в сфере безопасности.

Кулеба поблагодарил за активное участие канадских военнослужащих в операции Unifier и важный вклад Вооруженных сил Канады в укрепление безопасности Украинского государства во взаимодействии с ВСУ.

"Франсуа-Филипп Шампань сообщил о решении канадского правительства выделить дополнительные 4,3 млн канадских долларов на поддержку сектора безопасности и обороны Украины", - говорится в сообщении.

Канада отправляет группу из около 200 военных в Украине каждые полгода. Их мандат рассчитан до конца марта 2022 года.

Канадские военные обучают украинских коллег по пяти направлениям подготовки: тактика малых групп и снайперская подготовка, разминирование, военная полиция, полевая медицина и логистика.