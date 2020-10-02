Президентка Єврокомісії та прем’єр Британії зустрінуться для обговорення ситуації з Brexit

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та прем’єр Британії Борис Джонсон 3 жовтня зустрінуться у форматі відеоконференції для обговорення ситуації довкола Brexit.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив речник президентки ЄК Ерік Мамер.

"Оновлення до календаря президентки фон дер Ляєн: завтра після обіду відбудеться відеоконфереція з прем’єром Британії Борисом Джонсоном, для підведення підсумків перемовин та обговорення наступних кроків", - написав він.

Update of President von der Leyen’s calendar:



➡️ tomorrow afternoon, VTC with UK Prime Minister Boris Johnson. Stock-taking of negotiations and discussion of next steps. — Eric Mamer (@MamerEric) October 2, 2020

Нагадаємо, напередодні Єврокомісія надіслала Британії офіційне повідомлення про порушення угоди про Brexit - після того, як Палата громад британського парламенту остаточно підтримала законопроєкт про внутрішній ринок, який суперечить угоді, а також сплив термін, який ЄС дав Британії для того, щоб прибрати з проєкту суперечливі положення.

Британії дається один місяць для того, щоб відреагувати на лист Єврокомісії. За відсутності реакції, ЄК перейде до наступного етапу процедури, що потенційно може завершитися судовим позовом.

Нагадаємо, Угода про вихід Британії з ЄС набула чинності 1 лютого 2020 року і є взаємно зобов’язуючою.

У вересні Британія внесла проєкт закону про внутрішній ринок, який порушує частину угоди про Brexit, а саме Протокол щодо Північної Ірландії. 30 вересня члени Палати громад парламенту Британії остаточно підтримали його.

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