Президентка Єврокомісії та прем’єр Британії зустрінуться для обговорення ситуації з Brexit

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та прем’єр Британії Борис Джонсон 3 жовтня зустрінуться у форматі відеоконференції для обговорення ситуації довкола Brexit.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив речник президентки ЄК Ерік Мамер.

"Оновлення до календаря президентки фон дер Ляєн: завтра після обіду відбудеться відеоконфереція з прем’єром Британії Борисом Джонсоном, для підведення підсумків перемовин та обговорення наступних кроків", - написав він.

Update of President von der Leyen’s calendar:



➡️ tomorrow afternoon, VTC with UK Prime Minister Boris Johnson. Stock-taking of negotiations and discussion of next steps.