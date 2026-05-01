У Трампа сперечаються з Конгресом щодо терміну для завершення війни з Іраном

Адміністрація президента США Дональда Трампа не погоджується з конгресменами, які вказують на те, що кінцевий термін для ведення війни проти Ірану без схвалення Конгресу завершується у п’ятницю, 1 травня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Axios.

Згідно із Законом про воєнні повноваження 1973 року адміністрація США після 60 днів ведення військових дій має або зупинити операції, або винести це питання на голосування обох палат Конгресу.

Оскільки перші удари США по Ірану були завдані 28 лютого, то цей термін мав би спливати 1 травня.

Однак міністр оборони Піт Гегсет виступив проти такої інтерпретації, наголошуючи на тому, що між Вашингтоном та Тегераном вже кілька тижнів триває перемир’я.Такі заяви глави Пентагону зустріли опір з боку законодавців від обох партій.

"Припинення вогню означає, що бомби не падають. Це не означає, що немає воєнних дій. Якщо ми використовуємо американські військові для блокування всього, що входить до Ірану та виходить з нього, це все одно ворожість", – заявив сенатор-демократ Тім Кейн.

Водночас деякі республіканці переконані, що адміністрація дотримуватиметься своєї інтерпретації та офіційно сповістить про це Конгрес.

"Я гадаю, що адміністрація надішле нам якесь офіційне повідомлення, в якому буде сказано: "Ось, на нашу думку, ми знаходимося в рамках Закону про воєнні повноваження. Або ми хочемо ще 30 днів, або ми не вважаємо, що нам потрібен додатковий час через те, що відбувається", – сказав сенатор-республіканець Джош Гоулі.

Минулого тижня республіканці в Сенаті США вп’яте завадили схвалити резолюцію про воєнні повноваження, яка мала обмежити можливості американського президента Дональда Трампа застосовувати подальші військові дії проти Ірану без дозволу Конгресу.

Нове опитування громадської думки показало, що 61% американців вважають помилковим рішення адміністрації США розпочати військову операцію проти Ірану, що відповідає рівням несхвалення воєн в Іраку та В’єтнамі.

Тим часом сенатор-демократ Річард Блюменталь заявив, що військовий удар США по Ірану найближчим часом є цілком реальним.