Президент Еврокомиссии и премьер Великобритании обсудят ситуацию с Brexit

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и премьер Великобритании Борис Джонсон встретятся в формате видеоконференции для обсуждения ситуации с Brexit.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил пресс-секретарь президенткой ЕК Эрик Мамер.

"Обновление календаря президентки фон дер Ляйен: завтра после обеда состоится видеоконфереция с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, для подведения итогов переговоров и обсуждения следующих шагов", - написал он.

Update of President von der Leyen’s calendar:



➡️ tomorrow afternoon, VTC with UK Prime Minister Boris Johnson. Stock-taking of negotiations and discussion of next steps.