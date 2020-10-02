Президент Еврокомиссии и премьер Великобритании обсудят ситуацию с Brexit

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и премьер Великобритании Борис Джонсон встретятся в формате видеоконференции для обсуждения ситуации с Brexit.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил пресс-секретарь президенткой ЕК Эрик Мамер.

"Обновление календаря президентки фон дер Ляйен: завтра после обеда состоится видеоконфереция с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, для подведения итогов переговоров и обсуждения следующих шагов", - написал он.

Update of President von der Leyen’s calendar:



➡️ tomorrow afternoon, VTC with UK Prime Minister Boris Johnson. Stock-taking of negotiations and discussion of next steps. — Eric Mamer (@MamerEric) October 2, 2020

Напомним, накануне Еврокомиссия направила Британии официальное сообщение о нарушении соглашения о Brexit - после того, как Палата общин британского парламента окончательно поддержала законопроект о внутреннем рынке, который противоречит соглашению, а также истек срок, который ЕС дал Британии для того, чтобы убрать из проекта проблемные положения.

Британии дается один месяц для того, чтобы отреагировать на письмо Еврокомиссии. При отсутствии реакции, ЕК перейдет к следующему этапу процедуры, которая потенциально может завершиться судебным иском.

Напомним, соглашение о выходе Британии из ЕС вступило в силу 1 февраля 2020 года и является взаимно обязующим.

В сентябре Великобритания внесла проект закона о внутреннем рынке, который нарушает часть соглашения о Brexit, а именно Протокол по Северной Ирландии. 30 сентября члены Палаты общин парламента Великобритании окончательно поддержали его.

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