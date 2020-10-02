В Риме маски стали обязательными на улице

Итальянская столица Рим и прилегающий регион Лацио с пятницы ввели обязательное ношение маски для лица на улице, пытаясь противодействовать росту числа зараженных коронавирусом.

Об этом говорится в публикации Reuters, пишет "Европейская правда".

В Италии в четверг впервые с конца апреля зарегистрировано более 2000 новых случаев коронавируса. На Лацио приходится около 265 из этих случаев.

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Ряд других регионов Италии, в том числе Кампания с центром в Неаполе, уже сделали ношение маски обязательным на открытом воздухе. Ранее маски приходилось носить только в закрытых общественных местах, таких как магазины и кинотеатры.

"Большинство случаев связаны с несоблюдением масочного режима и социального дистанцирования", - заявил в пятницу журналистам глава здравоохранения Лацио Алессио Д'Амато.

Италия стала первой страной в Европе, сильно пораженной COVID-19, и имеет около 36 000 погибших из-за пандемии.

Благодаря одному из самых суровых карантинов в мире правительству удалось к лету взять эпидемию под контроль.

Премьер-министр Джузеппе Конте ранее исключил возврат к общенациональному локдауну. Но официальные лица заявляли, что в будущем, возможно, придется применить более жесткие ограничения в отдельных районов, чтобы сдержать локальные вспышки.