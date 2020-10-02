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Білорусь вводить симетричні санкції проти Британії і Канади

П'ятниця, 2 жовтня 2020, 17:31

Білорусь запроваджує симетричні санкції щодо низки посадових осіб Великої Британії і Канади.

Про це заявив журналістам прессекретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруське державне агентство БЕЛТА.

Глаз зазначив, що білоруська сторона звернула увагу на введення Британією та Канадою санкцій. 

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"Вважаємо, що це абсолютно хибні і контрпродуктивні посили. Зокрема, в 2006 році Велика Британія і Канада вводили аналогічні заходи, які не призвели ні до якого результату і були зрештою скасовані", - сказав Глаз.

"Зрозуміло, як ми і анонсували раніше, ми вводимо симетричні обмеження щодо низки посадових осіб Великої Британії і Канади", - додав представник білоруського МЗС.

29 вересня Канада і Велика Британія запровадили санкції проти офіційних осіб уряду Білорусі, включаючи самопроголошеного президента Александра Лукашенка.

2 жовтня Європейський Союз офіційно ввів санкції проти 40 чиновників Білорусі - але не Лукашенка. МЗС Білорусі заявило про запровадження санкцій проти ЄС у відповідь.

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