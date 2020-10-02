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Беларусь вводит симметричные санкции против Великобритании и Канады

Пятница, 2 октября 2020, 17:31

Беларусь вводит симметричные санкции в отношении ряда должностных лиц Великобритании и Канады.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусское государственное агентство БЕЛТА.

Глаз отметил, что белорусская сторона обратила внимание на введение Британией и Канадой санкций.

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"Считаем, что это абсолютно ложные и контрпродуктивные посылы. В частности, в 2006 году Великобритания и Канада вводили аналогичные меры, которые не привели ни к какому результату и были в итоге отменены", - сказал Глаз.

"Понятно, как мы и анонсировали ранее, мы вводим симметричные ограничения по ряду должностных лиц Великобритании и Канады", - добавил представитель белорусского МИД.

29 сентября Канада и Великобритания ввели санкции против официальных лиц правительства Беларуси, включая самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

2 октября Европейский Союз официально ввел санкции против 40 чиновников Беларуси - но не Лукашенко. МИД Беларуси заявил о введении санкций против ЕС в ответ.

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