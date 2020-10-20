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НАТО проведет досрочный саммит, если Байден выиграет выборы президента США

Вторник, 20 октября 2020, 13:28

НАТО рассматривает возможность проведения саммита в марте в Брюсселе, чтобы поздравить нового президента США в случае победы кандидата от демократов Джо Байдена.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Альянс в прошлом году решил провести саммит лидеров в 2021 году, и эта встреча весной станет первым шансом восстановить трансатлантические связи, если 3 ноября Байден будет избран в Белый дом.

"Большинство союзников хотят победы Байдена в следующем месяце, но они, очевидно, будут сотрудничать и с переизбранной администрацией Трампа", - сказал один дипломат в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Мартовский саммит "предоставит Байдену платформу для воссоединения Европы и Северной Америки, а также даст НАТО шанс оставить позади эпоху Трампа", - сказал второй дипломат.

Официальные лица и дипломаты также заявили, что если Трамп будет переизбран, НАТО будет стремиться провести саммит в начале лета, но это будет менее срочно, потому что он уже присутствовал на саммитах НАТО.

Как известно, Трамп неоднократно заявлял, что Альянс "устарел", а некоторые союзники "нарушают правила", а также в июле 2018 выступил с завуалированной угрозой вывести Соединенные Штаты из НАТО.

Он также объявил о решении сократить контингент войск США в Германии, обвинив Берлин в невыполнении целевого показателя оборонных расходов НАТО.

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Саммит НАТО Байден
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