Убийца французского учителя подкупал учеников, чтобы добраться до жертвы - СМИ

18-летний Абдуллах Анзоров предлагал ученикам средней школы под Парижем деньги, чтобы выяснить информацию об учителе истории Самюэле Пати, которого он обезглавил в пятницу, 16 октября.

Об этом узнали журналисты издания Le Monde, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

По данным газеты, Анзоров приехал в Конфлан-Сент-Онорин, где расположена школа, из пригорода Эвре в 80 километрах от места убийства.

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18-летний чеченец пришел в здание средней школы, где преподавал Пати, и стал раздавать ученикам "сотни евро" в обмен на информацию об их учителе истории и географии.

Каким образом в руки 18-летнего юноши могли попасть "сотни евро", пока неизвестно.

Следователи выяснили, что деньги "пошли по рукам" учеников и попали к 15-летнему школьнику, который сейчас находится под стражей. Именно он указал преступнику на учителя, который выходил из школы.

Как пишет газета, пока ничто не указывает на то, что школьник, о котором идет речь, мог предположить дальнейшее развитие событий. Так или иначе, сейчас следователи работают в крайне напряженных условиях, поскольку большое количество свидетелей являются несовершеннолетними.

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Показания содержащихся под стражей лиц, среди которых школьники, часто отличаются и противоречат друг другу.

16 октября Абдуллах Анзоров, юноша чеченского происхождения, родившийся в Москве, обезглавил учителя, который показывал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда.

Анзоров на законных основаниях проживал во Франции в качестве беженца и не был студентом колледжа.

В воскресенье 18 октября тысячи людей в Париже, Марселе, Лионе и десятках других городов вышли почтить память Самюэля Пати.