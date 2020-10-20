В Угорщині парламент призначив контроверсійного голову Верховного суду

Парламент Угорщини затвердив новим головою Верховного суду Жолта Андраша Варгу, попри спротив судової гілки влади цьому призначенню через сумніви у досвіді й політичній незалежності кандидата.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Варга очолить Верховний суд на наступні 9 років. Депутати угорського парламенту, у якому партія прем’єра Орбана "Фідес" має дві третини голосів, підтримала його кандидатуру 135 голосами проти 26 у таємному голосуванні.

Його номінував на посаду голови Верховного суду президент Янош Адер - колишній лідер партії "Фідес" та соратник Орбана.

Варга є юристом і колишнім суддею Конституційного суду. Також він 7 років обіймав посаду заступника генпрокурора, коли ним був Петер Полт, також соратник Віктора Орбана.

Національна рада правосуддя, що є саморегулюючим органом судової системи, переважною більшістю виступала проти цього призначення. Її члени визнають академічні юридичні заслуги та досвід Варги у Конституційному суді й прокуратурі, але наголошують, що кандидат не має безпосередньо суддівського досвіду роботи.

Рада, крім того, наголошувала, що таке призначення стало можливим лише завдяки нещодавнім змінам до законодавства. До цього претендувати на посаду голови Верховного суду міг би лише кандидат з безпосереднім суддівським досвідом.

"Це не відповідає вимогам Конституції про те, що лише особа, яка є незалежною від інших гілок влади, і яку вважають неупередженою зовнішні спостерігачі, може опинитися на вершині судової системи", - зазначали у Раді.

В нещодавньому звіті Єврокомісії щодо ситуації з верховенством права в країнах-членах щодо Угорщини згадують як проблему зниження вимог до кандидатів на вищі посади у судовій системі, що посилило ризик "зручних" призначень.

Угорщина й Польща розкритикували оцінку ситуації з верховенством права в їхніх країнах, викладену у звіті Єврокомісії.

Раніше обидві країни заявили, що планують створити спільний інститут для оцінки стану верховенства права в державах-членах ЄС, щоб уникнути застосування "подвійних стандартів".