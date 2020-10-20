В Венгрии парламент назначил контроверсионного главу Верховного суда

Парламент Венгрии утвердил новым председателем Верховного суда Жолта Андраша Варгу, несмотря на сопротивление судебной ветви власти этому назначению из-за сомнений в опыте и политической независимости кандидата.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Варга возглавит Верховный суд на следующие 9 лет. Депутаты венгерского парламента, в котором партия премьера Орбана "Фидес" имеет две трети голосов, поддержала его кандидатуру 135 голосами против 26 в тайном голосовании.

Его номинировал на должность председателя Верховного суда президент Янош Адер - бывший лидер партии "Фидес" и соратник Орбана.

Варга является юристом и бывшим судьей Конституционного суда. Также он 7 лет занимал должность заместителя генпрокурора, когда им был Петер Полт, также соратник Виктора Орбана.

Национальный совет правосудия, что является саморегулирующимся органом судебной системы, подавляющим большинством выступала против этого назначения. Его члены признают академические юридические заслуги и опыт Варги в Конституционном суде и прокуратуре, но отмечают, что кандидат не имеет непосредственно судейского опыта работы.

Совет, кроме того, отмечал, что такое назначение стало возможным только благодаря недавним изменениям в законодательстве. До этого претендовать на должность председателя Верховного суда мог бы только кандидат с непосредственным судейским опытом.

"Это не соответствует требованиям Конституции о том, что только лицо, являющееся независимым от других ветвей власти, и которую считают беспристрастной внешние наблюдатели, может оказаться на вершине судебной системы", - отмечали в Раде.

В недавнем отчете Еврокомиссии относительно ситуации с верховенством права в странах-членах по Венгрии вспоминают как проблему снижения требований к кандидатам на высшие должности в судебной системе, усилило риск "удобных" назначений.

Венгрия и Польша раскритиковали оценку ситуации с верховенством права в их странах, изложенную в отчете Еврокомиссии.

Ранее обе страны заявили, что планируют создать совместный институт для оценки состояния верховенства права в государствах-членах ЕС, чтобы избежать применения "двойных стандартов".