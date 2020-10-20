Подробиці втечі вбивці у справі "Наутілуса": Мадсен взяв у заручниці тюремного психолога

Засуджений за вбивство шведської журналістки винахідник Петер Мадсен втік з в'язниці, взявши в заручники співробітницю в'язниці.

Про це розповів представник пенітенціарної служби Данії Бо Йде Соренсен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politiken.

Як саме Мадсену вдалося взяти в заручниці співробітницю тюремної установи, яка працює психологом, не повідомляється, але Соренсен також сказав, що Мадсен був озброєний "предметом, схожим на пістолет".

Тюремні охоронці на місці зважили, що існує очевидна загроза життю заручниці, і тому вони не наважилися нічого зробити, окрім як вивести Мадсена з в'язниці, де він відбуває довічне ув'язнення.

"Зброя була схожою на справжню, тому тюремні охоронці біля воріт не наважилися ризикувати заручницею, яка, на їхню думку, перебувала в смертельній небезпеці", - сказав Соренсен.

Співробітники в'язниці пішли за Мадсеном, коли він вибіг через ворота. Однак, їм довелося піти, коли він погрожував їм підірвати на собі жилет з вибухівкою. Пізніше виявилося, що вибухівки не було.

За даними данських ЗМІ, Мадсену вдалося піти від в'язниці на відстань близько 500 метрів. Поліція на кілька годин оточила житловий район Альбертслунд, що приблизно в кілометрі від в'язниці.

Раніше видання Ekstra bladet повідомляло, що Мадсена недавно помістили в одиночну камеру на підставі чуток, що він планує втечу.

У вересні Мадсен вперше визнав свою провину у вбивстві шведської журналістки Кім Валль на борту свого саморобного підводного човна. Мадсен у квітні 2018 року був засуджений до довічного ув'язнення.

Нагадаємо, найбільший приватний підводний човен "Наутілус" з невідомих причин затонув 11 серпня 2017 року поблизу Копенгагена. Власника Петера Мадсена врятували з човна, а шведська журналістка, яка перебувала з ним на борту, зникла за загадкових обставин.

23 серпня тіло жінки без кінцівок і голови, знайдене поблизу Копенгагена, ідентифікували як зниклу шведську журналістку Кім Валль. Пізніше поліція знайшла голову вбитої жінки і решту частин тіла.