Подробности побега убийцы по делу "Наутилуса": Мадсен взял в заложницы тюремного психолога

Осужденный за убийство шведской журналистки изобретатель Петер Мадсен бежал из тюрьмы, взяв в заложники сотрудницу тюрьмы.

Об этом рассказал глава пенитенциарной службы Дании Бо Йде Соренсен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politiken.

Как Мадсену удалось взять в заложницы сотрудницу тюремного учреждения, работающую психологом, не сообщается, но Соренсен также сказал, что Мадсен был вооружен "предметом, похожим на пистолет".

Тюремные охранники на месте взвесили, что существует очевидная угроза жизни заложницы, и поэтому они не решились ничего сделать, кроме как вывести Мадсена из тюрьмы, где он отбывает пожизненное заключение.

"Оружие было похоже на настоящее, так что тюремные охранники у ворот не решились рисковать заложницей, которая, по их мнению, находилась в смертельной опасности", - сказал Соренсен.

Сотрудники тюрьмы пошли за Мадсеном, когда он выбежал за ворота. Однако им пришлось уйти, когда он угрожал им подорвать на себе жилет со взрывчаткой. Позже оказалось, что взрывчатки не было.

По данным датских СМИ, Мадсену удалось уйти от тюрьмы на расстояние около 500 метров. Полиция на несколько часов оцепила жилой район Альбертслунд, что примерно в километре от тюрьмы.

Ранее издание Ekstra Bladet сообщало, что Мадсена недавно поместили в одиночную камеру на основании слухов, что он планирует побег.

В сентябре Мадсен впервые признал свою вину в убийстве шведской журналистки Ким Валль на борту своей самодельной подводной лодки. Мадсен в апреле 2018 года был приговорен к пожизненному заключению.

Напомним, крупнейшая частная подводная лодка "Наутилус" по неизвестным причинам затонула 11 августа 2017 года близ Копенгагена. Владельца Петера Мадсена спасли с лодки, а шведская журналистка, которая находилась с ним на борту, исчезла при загадочных обстоятельствах.

23 августа тело женщины без конечностей и головы, найденное близ Копенгагена, идентифицировали как пропавшую шведскую журналистку Ким Валль. Позже полиция нашла голову убитой женщины и остальные части тела.