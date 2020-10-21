Лідери ЄС проведуть першу із серії ковідних конференцій наступного тижня 

Наступного тижня лідери Європейського Союзу проведуть відеоконференцію, щоб обговорити, як краще співпрацювати в боротьбі з пандемією COVID-19 на тлі зростання інфекцій.

Про це повідомили Reuters в середу два представники ЄС, пише "Європейська правда".

Відеоконференція, яка відбудеться 29 жовтня, стане першою із серії регулярних дискусій, які лідери ЄС зобов'язалися проводити для боротьби з пандемією.

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Обговорення відбудеться на наступний день після того, як Європейська комісія оголосить про нові плани щодо посилення координації між країнами ЄС щодо стратегій тестування, відстеження контактів і тривалості карантину, заявили посадовці.

У перші місяці пандемії 27 країн ЄС боролися з COVID-19 за допомогою різних, іноді протилежних заходів.

Очікується, що більш тісна координація допоможе уникнути розбіжностей, що спостерігалися після перших спалахів.

Як повідомлялося, Європейська комісія рекомендує країнам-членам ЄС ухвалити спільну стратегію визначення пріоритетною вакцинації від коронавірусу певних груп населення.