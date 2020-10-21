Лидеры ЕС проведут первую из серии ковидных конференций на следующей неделе

На следующей неделе лидеры Европейского Союза проведут видеоконференцию, чтобы обсудить, как лучше сотрудничать в борьбе с пандемией COVID-19 на фоне роста инфекций.

Об этом сообщили Reuters в среду два представителя ЕС, пишет "Европейская правда".

Видеоконференция, которая состоится 29 октября, станет первой из серии регулярных дискуссий, лидеры ЕС обязались проводить для борьбы с пандемией.

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Обсуждение состоится на следующий день после того, как Европейская комиссия объявит о новых планах по усилению координации между странами ЕС по стратегии тестирования, отслеживанию контактов и продолжительности карантина, заявили чиновники.

В первые месяцы пандемии 27 стран ЕС боролись с COVID-19 с помощью различных, иногда противоположных мероприятий.

Ожидается, что более тесная координация поможет избежать разногласий, которые наблюдались после первых вспышек.

Как сообщалось, Европейская комиссия рекомендует странам-членам ЕС принять общую стратегию определения приоритетной вакцинации от коронавируса определенных групп населения.