Лидеры ЕС проведут первую из серии ковидных конференций на следующей неделе
На следующей неделе лидеры Европейского Союза проведут видеоконференцию, чтобы обсудить, как лучше сотрудничать в борьбе с пандемией COVID-19 на фоне роста инфекций.
Об этом сообщили Reuters в среду два представителя ЕС, пишет "Европейская правда".
Видеоконференция, которая состоится 29 октября, станет первой из серии регулярных дискуссий, лидеры ЕС обязались проводить для борьбы с пандемией.
Обсуждение состоится на следующий день после того, как Европейская комиссия объявит о новых планах по усилению координации между странами ЕС по стратегии тестирования, отслеживанию контактов и продолжительности карантина, заявили чиновники.
В первые месяцы пандемии 27 стран ЕС боролись с COVID-19 с помощью различных, иногда противоположных мероприятий.
Ожидается, что более тесная координация поможет избежать разногласий, которые наблюдались после первых вспышек.
Как сообщалось, Европейская комиссия рекомендует странам-членам ЕС принять общую стратегию определения приоритетной вакцинации от коронавируса определенных групп населения.