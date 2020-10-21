Король Нідерландів вибачився за відпочинок у Греції на тлі коронавірусних обмежень

Король Нідерландів Віллем-Александер публічно визнав необдуманим вчинком своє рішення провести канікули з сім'єю в Греції на тлі коронавірусних обмежень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

"Мені боляче від того, що я зрадив вашу довіру", - сказав Віллем-Александер в спеціальній відеозаяві, записаній разом з дружиною.

Віллем-Александер сказав, що було "дуже нерозумно" "ігнорувати вплив нових обмежень в нашому суспільстві". Він також сказав, що рішення припинити відпустку сім'я прийняла самостійно.

У відеозверненні Віллем-Александер нічого не говорить про спілкування між ним і прем'єр-міністром Марком Рютте з цього приводу.

Минулої п'ятниці з'ясувалося, що Віллем-Александер з родиною виїхав на відпочинок до Греції, в зв'язку з чим піднялася хвиля критики, тому що уряд вводить більш суворі правила і рекомендує всім голландцям обмежити пересування.

У той же вечір королівське подружжя оголосило через державну інформаційну службу, що скасовує відпочинок, і в суботу вони повернулися додому.

ЗМІ повідомляли, що між Рютте і королем відбулася телефонна розмова, під час якої прем'єр вказав, що проводити канікули за кордоном було не кращим рішенням.

Нагадаємо, у Нідерландах зафіксовано черговий антирекорд нових щоденних випадків коронавірусу - 8764 інфікованих.

Нідерланди - друга країна в Європі за темпами поширення коронавірусу після Чехії, яка сьогодні оголосила локдаун.