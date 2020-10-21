Король Нидерландов извинился за отдых в Греции на фоне коронавирусных ограничений

Король Нидерландов Виллем-Александр публично признал необдуманным поступком свое решение провести каникулы с семьей в Греции на фоне коронавирусных ограничений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

"Мне больно от того, что я предал ваше доверие", - сказал Виллем-Александр в специальном видеозаявлении, записанном вместе с супругой.

Виллем-Александер сказал, что было "очень неразумно" "игнорировать влияние новых ограничений в нашем обществе". Он также сказал, решение прекратить отпуск семья приняла самостоятельно.

В видеообращении Виллем-Александр ничего не говорит об общении между ним и премьер-министром Марком Рютте по этому поводу.

В минувшую пятницу выяснилось, что Виллем-Александр с семьей уехал на отдых в Грецию, в связи с чем поднялась волна критики, так как правительство вводит более строгие правила и рекомендует всем голландцам ограничить передвижения.

В тот же вечер королевская чета объявила через государственную информационную службу, что отменяет каникулы. В субботу королевская семья вернулась домой.

СМИ сообщали, что между Рютте и королем состоялся телефонный разговор, в котором премьер указал, что проводить каникулы за границей было не лучшим решением.

Напомним, в Нидерландах зафиксирован очередной антирекорд новых ежедневных случаев коронавируса - 8764 инфицированных.

Нидерланды - вторая страна в Европе по темпам распространения коронавируса после Чехии, где сегодня объявили локдаун.