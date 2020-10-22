У Німеччині вперше понад 11 тисяч заражень - на три тисячі більше за попередній рекорд

У Німеччині добова кількість нових хворих на коронавірус вперше перевищила 11 тисяч.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на dpa, про це повідомили в Інституті Роберта Коха, який веде статистику розвитку епідемії.

За останню добу в країні зареєстрували 11 287 нових заражень. Це приблизно на три тисячі більше, ніж останній рекордний показник, зареєстрований у суботу 17 жовтня - 7830.

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Тоді канцлерка Німеччини Ангела Меркель у терміновому зверненні закликала німецьких громадян залишатися вдома, скоротити свої контакти та утриматися від поїздок.

Показники заражень вже перевищили рекорди "першої хвилі" епідемії, проте зараз значно більші й обсяги тестування - раніше хворі з легкими симптомами з більшою імовірністю не потрапляли у статистику.

20 жовтня альпійський регіон на півдні Німеччини оголосив про запровадження повного карантину. Це перше подібне рішення у країні з моменту першої хвилі коронавірусу.

На тлі пандемії уряд Німеччини інвестує 500 мільйонів євро в покращення систем вентиляції в громадських будівлях.