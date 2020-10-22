В Германии впервые более 11 тысяч заражений - на три тысячи больше, чем предыдущий рекорд

В Германии суточное количество новых больных коронавирус впервые превысило 11 тысяч.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на dpa, об этом сообщили в Институте Роберта Коха, который ведет статистику развития эпидемии.

За последние сутки в стране зарегистрировали 11 287 новых заражений. Это примерно на три тысячи больше, чем последний рекордный показатель, зарегистрированный в субботу 17 октября - 7830.

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Тогда канцлер Германии Ангела Меркель в срочном обращении призвала немецких граждан оставаться дома, сократить свои контакты и воздержаться от поездок.

Показатели заражений уже превысили рекорды "первой волны" эпидемии, но сейчас значительно выросли объемы тестирования - раньше больные с легкими симптомами с большей вероятностью не попадали в статистику.

20 октября альпийский регион на юге Германии объявил о введении полного карантина. Это первое подобное решение в стране с момента первой волны коронавируса.

На фоне пандемии правительство Германии инвестирует 500 млн евро в улучшение систем вентиляции в общественных зданиях.