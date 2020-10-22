Мер Праги стане волонтером коронавірусного госпіталю

Мер Праги, який має медичну освіту, з 27 жовтня стане волонтером в одній з лікарень Праги, де лікують хворих на коронавірус.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Radio Prague International.

Зденек Гржиб закінчив медфакультет Карлового Університету, але після цього не працював лікарем, зацікавившись менеджментом в охороні здоров’я та інформаційними технологіями. У цих сферах він і працював до початку політичної кар’єри.

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"Мета мого вчинку - мотивувати людей з медичною освітою, які не працюють у цій сфері, долучатися до допомоги лікарням, тому що вони через нестачу персоналу змушені обмежувати деякі послуги в умовах пандемії", - пояснив мер.

За словами Гржиба, волонтерство не вплине на його прямі зобов’язання як міського голови.

Od úterý budu pomáhat v jedné z pražských nemocnic jako dobrovolník. Podobně jako mnoho dalších chci v této těžké době... Опубліковано Zdeněk Hřib - primátor Prahy Четвер, 22 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, 21 жовтня уряд Чехії оголосив про повернення жорсткого карантину - закриття магазинів, що не продають товари першої необхідності, та обмеження пересування.

За останню добу в країні зареєстрували рекордні 15 тисяч випадків коронавірусу, при тому, що її населення - 10,7 млн.

За кількістю заражень на душу населення Чехія - на 1-му місці у Європі.

Нагадаємо, влітку у центрі Праги на знаменитому Карловому мосту провели вечірку, щоб "символічно попрощатися" з коронавірусом.