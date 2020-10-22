Мэр Праги станет волонтером коронавирусного госпиталя

Мэр Праги, имеющий медицинское образование, с 27 октября станет волонтером в одной из больниц Праги, где лечат больных коронавирусом.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Radio Prague International.

Зденек Гржиб окончил медфакультет Карлова Университета, но после этого не работал врачом, заинтересовавшись менеджментом в здравоохранении и информационными технологиями. В этих сферах он и работал до начала политической карьеры.

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"Цель моего поступка - мотивировать людей с медицинским образованием, которые не работают в этой сфере, участвовать в помощи больницам, потому что они из-за нехватки персонала вынуждены ограничивать некоторые услуги в условиях пандемии", - пояснил мэр.

По словам Гржиба, волонтерство не повлияет на его прямые обязательства как городского главы.

Od úterý budu pomáhat v jedné z pražských nemocnic jako dobrovolník. Podobně jako mnoho dalších chci v této těžké době... Опубліковано Zdeněk Hřib - primátor Prahy Четвер, 22 жовтня 2020 р.

Напомним, 21 октября правительство Чехии объявило о возвращении строгого карантина - закрытии магазинов, где не продают товары первой необходимости, и ограничении передвижения.

Перед этим еще 12 октября Чехия снова закрыла школы, рестораны и бары и ограничила собрание до 6 человек.

Напомним, летом в центре Праги на знаменитом Карловом мосту провели вечеринку, чтобы "символически попрощаться" с коронавирусом.