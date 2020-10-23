У Франції - рекордні 41 тисяча нових заражень за добу
У Франції за минулу добу приріст хворих коронавірусом встановив новий рекорд - понад 40 тисяч випадків.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на BFMTV, про це повідомили в Агентстві громадського здоров’я.
За минулу добу в країні коронавірус підтвердили у 41 622 людей. Попередній рекорд, зареєстрований 16 жовтня, становив 30 тисяч випадків.
Такі величезні показники пов’язують зі значним збільшенням обсягів тестування, тому що раніше хворі з легкими симптомами часто не потрапляли у статистику.
При цьому, кількість позитивних тестів серед усіх здійснених складає 14,3%.
Госпіталізували за добу 1754 пацієнтів, з них 284 - у реанімацію.
У лікарнях за добу померли 165 хворих, основною причиною смерті яких вважають коронавірус. Кількість померлих з початку епідемії зросла до 34 210.
Населення країни - близько 67 млн.
Тепер Франція, із 999 043 підтвердженими випадками - за крок від порогу в 1 млн випадків, який першою у Європі перетнула Іспанія.
Нагадаємо, напередодні ще у 38 департаментах та одній заморській території запровадили нічну комендантську годину.