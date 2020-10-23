200 тисяч за добу: кількість COVID-інфікованих у Європі подвоїлась за останні 10 днів

Кількість зареєстрованих випадків коронавірусу в Європі зросла більш ніж удвічі за останні 10 днів.

Такими є підрахунки агентства Reuters, повідомляє "Європейська правда".

У четвер щоденна кількість інфекцій в Європі вперше перетнула 200 тисяч. При цьому багато країн Південної Європи повідомили про найбільшу кількість одноденних випадків зараження на цьому тижні.

Читайте також Столичний регіон Італії запроваджує комендантську годину через коронавірус

Європа вперше повідомила про 100 тисяч щоденних випадків захворювання 12 жовтня.

За підрахунком агентства, на даний момент в Європі зареєстровано близько 7,8 мільйона випадків коронавірусу і близько 247 тисяч смертей.

Європейські країни, такі як Італія, Австрія, Хорватія, Словенія і Боснія, повідомили в четвер про свої нові "антирекорди".

У Європі як регіоні щодня реєструється більше випадків захворювання, ніж в Індії, Бразилії та США разом узятих.

Це зростання частково пояснюється набагато більшою кількістю тестів, ніж було проведено піж час першої хвилі пандемії.

За даними Reuters, на сьогодні на Європу припадає майже 19% світових випадків захворювання і близько 22% світових смертей.

У четвер Франція повідомила про рекордний приріст інфікованих за добу - понад 40 тисяч випадків.

У ВООЗ заявляють, Європа та Північна Америка повинні наслідувати приклад азійських держав, наполегливо застосовуючи заходи проти COVID та встановлюючи карантин для всіх, хто контактує із зараженими.

