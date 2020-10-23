200 000 в сутки: число COVID-инфицированных в Европе удвоилось за последние 10 дней

Количество зарегистрированных случаев коронавируса в Европе выросла более чем вдвое за последние 10 дней.

Таковы подсчеты агентства Reuters, сообщает "Европейская правда".

В четверг ежедневное количество инфекций в Европе впервые пересекло 200 000. При этом многие страны Южной Европы сообщили о наибольшем количестве однодневных случаев заражения на этой неделе.

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Европа впервые сообщила о 100 000 ежедневных случаев заболевания 12 октября.

По подсчетам агентства, на данный момент в Европе зарегистрировано около 7,8 миллиона случаев коронавируса и около 247 000 смертей.

Европейские страны, такие как Италия, Австрия, Хорватия, Словения и Босния, сообщили в четверг о своих новых "антирекордах".

В Европе как регионе ежедневно регистрируется больше случаев заболевания, чем в Индии, Бразилии и США вместе взятых.

Этот рост частично объясняется гораздо большим количеством тестов, чем было проведено во время первой волны пандемии.

По данным Reuters, сегодня на Европу приходится почти 19% мировых случаев заболевания и около 22% смертей.

В четверг Франция сообщила о рекордном приросте инфицированных за сутки - более 40 000 случаев.

В ВОЗ заявляют, что Европа и Северная Америка должны последовать примеру азиатских государств, настойчиво применяя меры против COVID и устанавливая карантин для всех, кто контактирует с зараженными.