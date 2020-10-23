Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

В Італії другий день поспіль рекордна кількість випадків коронавірусу

Україна оновила список країн "червоної" та "зеленої" зон

Європарламент не підтримав заборону "вегетаріанських бургерів"

Генерал США: Грузія готова вже зараз стати членом НАТО, Україна - ні






Україна оновила список країн "червоної" та "зеленої" зон

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 16:11

Україна оновила список країн "червоної" та "зеленої" зон за поширенням COVID-19, додавши до першого Польщу.

Як повідомляє "Європейська правда", список доступний на сайті уряду.

До "червоної" зони, окрім Польщі, де в останні два тижні різко зростає кількість інфікованих на коронавірус, потрапили також Грузія і Хорватія.

Загалом у "червоному" списку 51 країна, в тому числі сусідні Румунія і Молдова.

Після повернення з країн "червоної зони" українці мають піти на самоізоляцію із застосуванням додатка "Дій вдома". Дострокове припинення самоізоляції можливе після отримання негативного ПЛР-тесту.

Для в’їзду в Україну всім іноземцям потрібний страховий поліс, що покриває COVID-19. Обсервації не підлягають особи, що прибули з країн "червоної" зони, якщо вони мають негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який проведено не більш як за 48 годин до перетину кордону України.

Нагадаємо, із суботи територія всієї Польщі стає червоною зоною, уряд країни оголосив про посилення обмежень.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус
powered by lun.ua