Украина обновила список стран "красной" и "зеленой" зон по распространению COVID-19, добавив в первый Польшу.

Как сообщает "Европейская правда", список доступен на сайте правительства.

В "красную" зону, кроме Польши, где в последние две недели резко возрастает количество инфицированных коронавирусом, попали также Грузия и Хорватия.

Всего в "красном" списке 51 страна, в том числе соседние Румыния и Молдова.

По возвращении из стран "красной зоны" украинцы должны пойти на самоизоляцию с применением приложения "Дій вдома". Досрочное прекращение самоизоляции возможно после получения отрицательного ПЦР-теста.

Для въезда в Украину всем иностранцам нужен страховой полис, покрывающий COVID-19. Обсервации не подлежат лица, прибывшие из стран "красной" зоны, если у них есть отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, проведенный не более чем за 48 часов до пересечения границы Украины.

Напомним, с субботы территория всей Польши становится красной зоной, правительство страны объявило об усилении ограничений.