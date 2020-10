Мер міста у Франції заявив, що йому погрожують обезголовленням

Мер французького міста заявив, що йому погрожували відрізати голову - всього через тиждень після того, як сталося обезголовлення шкільного вчителя Семюеля Паті, яке шокувало Францію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"До цих загроз слід поставитися серйозно", - заявив Жеремі Бро, мер міста Брон, розташованого недалеко від Ліона.

Бро розмістив у своєму Twitter-акаунті фотографію графіті на стіні в місті зі словами: "Жеремі Бро, ми відрубаємо тобі голову". Поліція розслідує обставини погроз.

Ces violents écrits sont inqualifiables mais ne m'impressionnent pas. Je n'ai pas peur et ne céderai pas. Comme les policiers et les pompiers, nous, élus locaux, sommes des victimes récurrentes d'une violence de plus en plus grande. Cette situation n'est plus tolérable. #Bron pic.twitter.com/DqLy59cdqV