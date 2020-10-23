У Швейцарії рекордна кількість інфікованих, регіони вводять обмеження

У Швейцарії в п'ятницю зареєстрували 6634 нових випадків коронавірусу, що стало найбільшим щоденним показником з початку пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swiss Info.

Кількість нових інфекцій збільшувалася протягом тижня і продовжує рости. У країні налічується 456 випадків на 100 тисяч осіб. З сусідніх країн тільки Франція наближається до цього рівня - 450 випадків на 100 000 осіб.

В цілому з початку епідемії в Швейцарії було зареєстровано 103 653 випадки інфікування.

Швейцарський уряд раніше заявляв, що не планує брати на себе управління пандемією, як це було навесні, але в неділю оголосив про деякі національні заходи, такі як обов'язкове носіння масок в громадських будівлях.

Наступного тижня очікуються нові обмеження для ресторанів, барів і клубів, а також для приватних і громадських заходів.

Але деякі кантони вже вирішили посилити заходи, які почнуть діяти з вихідних.

Кантон Юра першим оголосив, що бари і ресторани будуть закриватися о 22:00. Аматорські командні і контактні види спорту також заборонені, а збори і демонстрації будуть обмежені до 15 осіб, включаючи дітей.

Кантони Фрібург, Во і Невшатель також ввели обмеження на публічні та приватні зібрання до 10 осіб.

Женева встановила межу в п'ять осіб (без урахування дітей до 12 років). У Фрибурзі та Невшателі бари і ресторани закриваються о 23:00, а багато місць відпочинку і розваг тимчасово закриваються повністю.

Во і Фрібург вирішили заборонити заходи за участю понад 1000 осіб, як і кантон Золотурн в німецькомовній частині країни.

Кантон Берн також приймає більш рішучі заходи - комендантська годину з 23:00 до 6:00 для ресторанів. Маски тепер є обов'язковими на роботі, за деякими винятками в кантоні Люцерн.

У той же час, найбільш населений кантон Цюрих поки вирішив утриматися від подальших обмежувальних заходів.